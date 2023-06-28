В Екатеринбурге перекрывали улицы из-за Курбан-байрама

Две улица встали в пробки из-за перекрытий Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 утра до 15 часов 28 июня улицы Репина и Заводская в Екатеринбурге были полностью перекрыты, из-за того что тысячи мусульман молились на тротуарах. Празднование Курбан-байрама проходило без массовых торжеств, однако для него подготовили четыре десятка молельных помещений.

В мечети на Репина люди собрались сразу после восхода солнца – в пять утра, и размещались, в том числе, на улице. Для безопасности полицейские перекрывали движение в том районе, а к 15 часам движение уже было восстановлено. Сейчас на ранее перекрытых улицах Репина и Заводской нет пробок или заторов.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказала подробнее о празднике Курбан-Байрам.