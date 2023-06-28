В российско-китайском ЭКСПО в Екатеринбурге примут участие 400 компаний

Об этом рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин. Фото: пресс-служба Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
С 10 июля в Екатеринбурге стартует VII Российско-китайское ЭКСПО. Как рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, в нем примут участие несколько сотен компаний из Поднебесной.
- В российско-китайском ЭКСПО примут участие около 400 китайских компаний, представляющих сферы машиностроения, лесопромышленного комплекса, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг, логистики, - рассказал Вячеслав Ярин.
При этом 273 компании представят свои товары на специальных стендах.
- Мы планируем показать нашим партнерам предприятия, демонстрирующие промышленный потенциал региона, - добавил Вячеслав Ярин.
Представители крупного бизнеса смогут пообщаться с китайскими коллегами и обсудить инвестиционные проекты в сферах логистики и машиностроения.
Китайскую делегацию ожидает насыщенная культурная программа в Екатеринбурге и его окрестностях с посещением музеев, театров, парков и исторических мест.