В российско-китайском ЭКСПО в Екатеринбурге примут участие 400 компаний

Об этом рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин. Фото: пресс-служба Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

С 10 июля в Екатеринбурге стартует VII Российско-китайское ЭКСПО. Как рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, в нем примут участие несколько сотен компаний из Поднебесной.

- В российско-китайском ЭКСПО примут участие около 400 китайских компаний, представляющих сферы машиностроения, лесопромышленного комплекса, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг, логистики, - рассказал Вячеслав Ярин.

При этом 273 компании представят свои товары на специальных стендах.

- Мы планируем показать нашим партнерам предприятия, демонстрирующие промышленный потенциал региона, - добавил Вячеслав Ярин.

Представители крупного бизнеса смогут пообщаться с китайскими коллегами и обсудить инвестиционные проекты в сферах логистики и машиностроения.

Китайскую делегацию ожидает насыщенная культурная программа в Екатеринбурге и его окрестностях с посещением музеев, театров, парков и исторических мест.