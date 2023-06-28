Депутаты Екатеринбурга поздравили выпускников двух школ

Депутаты поздравили выпускников. Фото: ВК Алексея Вихарева

Депутаты городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев и Дмитрий Николаев приехали на праздник в две школы: №67 и СУНЦ УРФУ. Они вручили отличникам и активистам памятные подарки, а также отметили вклад учителей и родителей.

- В ребят всегда верят и при необходимости поддержат их мамы и папы, а также учителя, - написал в своих социальных сетях Алексей Вихарев. Он подарил отличникам 67 школы беспроводные наушники, а активистам – умные колонки.

Дмитрий Николаев съездил на выпускной в СУНЦ УрФУ и отметил работу шестерых стобалльников. Из них пятеро по химии, а один по русскому языку.

- Выпускники СУНЦ - это гордость и будущее нашего региона! – написал Дмитрий Николаев, а также отметил заслуги учителя химии СУНЦ.

Также Дмитрий Николаев сообщил, что в этом году в Свердловской области порядка 95 стобалльников, но на данный момент область никак не выделяет таких учеников.

Напомним, сейчас у школьников пора выпускных, но не ко всем приезжают депутаты, у кого-то просто проходит праздник на миллион.