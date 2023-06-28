Фото: предоставлено подругой Георгия Анастасией

В Екатеринбурге завершили поиски 22-летнего парня, пропавшего на «Ночи музыки». Георгия Герасимова разыскивали близкие и волонтеры.

- Стоп, проверка информации, - сообщили в «ЛизаАлерт».

Как рассказала «КП-Екатеринбург» подруга молодого человека, Анастасия, Георгия Герасимова нашли волонтеры в больнице после обзвона медучреждений. Как он туда попал, пока не известно.

- Завтра едем его забирать, - рассказала Анастасия.

Ранее мы писали, что Георгий Герасимов потерялся на фестивале «Ночь музыки» ночью 24 июня. Он был с подругой, которая в какой-то момент отпустила его руку в толпе и потеряла из виду. Несколько дней молодой человек не выходил на связь.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски шестилетнего мальчика, который пропал 26 июня.

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