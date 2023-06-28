Специалисты из Москвы помогут искать 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Далера ищут третьи сутки Фото: Олег ГАЛИМОВ

Опытные поисковики из Москвы примут участие в поисках 6-летнего Далера Бобиева. Мальчик пропал в Екатеринбурге утром 26 июня.

- Поиск продолжается, город почти весь оповещен. Большая часть людей приходит добровольцами. Но пока нет свидетельств о местонахождении Далера. Ожидаем группу опытных поисковиков в составе восьми человек, которые были на нескольких резонансных поисках в России, - рассказал «КП-Екатеринбург» координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.

Напомним, что по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Полиция просит граждан сообщать в случае обнаружения схожих по приметам детей по телефонам 294-14-94 или 102(02).

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