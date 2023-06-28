На Урале предприятия общепита массово нарушают закон

С начала года Роспотребнадзор выявил нарушения в 41 предприятии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области Роспотребнадзор проверил 136 пищевых предприятий. Оказалось, что предприятия общепита массово нарушают закон. Об этом сообщили в ведомстве.

С начала года Роспотребнадзор выявил нарушения в 41 предприятии. Большинство из них связаны с неправильной маркировкой, хранением и транспортировкой продуктов.

- В лабораториях исследовано 95 проб пищевой продукции. Четыре из них не соответствовали требованиям действующего законодательства по микробиологическим показателям, - рассказали в ведомстве.

На всех нарушителей составили административные дела. Помимо этого, были проведены еще 63 профилактических визита, 61 информирование и 267 консультаций. Сейчас Роспотребнадзор стал тщательнее следить за исполнением законов, связанных с пищевым производством.

Ранее в Екатеринбурге массово отравились курсанты. Сейчас число заболевших достигает 53 человек. Они находятся в больнице. Помимо этого, недавно в трех детских сада Ревды нашли норовирус. 27 малышей отравились.

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