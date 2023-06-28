Улицы Крутая и Таборинская по просьбе горожан станут односторонними

На участках будут установлены необходимые дорожные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две улицы в Екатеринбурге по просьбе горожан станут односторонними. Нововведение коснется улицы Крутой, от улицы Таборинской до автодороги в микрорайон Калиновский, и улицы Таборинской, от улицы Крутой до улицы Проезжей.

- Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, - рассказали в мэрии.

Односторонними указанные участки дорог станут с 18 июля 2023 года

На улицах Крутой, Таборинской, Проезжей и на автодороге в микрорайон Калиновский будут установлены необходимые дорожные знаки.

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