В Нефтеюганске на ремонт школ и детсадов летом потратят 10 млн рублей

В городе починят несколько школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нефтеюганска потратит на летний ремонт детских садов и школ 10 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

На эти деньги в четырех учебно-воспитательных учреждениях проведут текущий ремонт, а водной из школ заменят систему пожарной сигнализации.

Так, в школе в №1 на 1,3 миллиона рублей заменят сети холодного водоснабжения, а в детском саду «Журавлик» потратят 2,3 миллиона рублей. В школе №6 за 1,1 миллиона рублей поменяют вентиляционные коробы и обновят чердак, а в школе №2 на 3,3 миллиона рублей заменят отмостки.

В школе №10 на 1,9 миллиона рублей оборудуют систему пожарного оповещения.