ТЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с Uniqlo

Суд прекратил производство по делу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Управляющая компания «Итс-групп» (ТЦ «Гринвич») заключила мировое соглашение с ООО «Юникло рус» (бренд японской сети одежды Uniqlo). Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
- Утвердить мировое соглашение, - указано в определении суда.
В понедельник, 26 июня суд прекратил производство по делу.
Ранее управляющая компания торгового центра пыталась взыскать более 47 миллионов рублей за аренду помещений магазинов Uniqlo. Позже эта сумма увеличилась до 65,9 миллионов рублей.
В итоге, согласно мировому соглашению, сеть Uniqlo должна будет выплатить 51,2 миллиона рублей представителям торгового центра.
Магазин японской сети Uniqlo закрылся в «Гринвиче» 21 марта 2022 года.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru