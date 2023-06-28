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НовостиОбщество28 июня 2023 10:15

ТЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с Uniqlo

Суд прекратил производство по делу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Суд прекратил производство по делу

Суд прекратил производство по делу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющая компания «Итс-групп» (ТЦ «Гринвич») заключила мировое соглашение с ООО «Юникло рус» (бренд японской сети одежды Uniqlo). Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

- Утвердить мировое соглашение, - указано в определении суда.

В понедельник, 26 июня суд прекратил производство по делу.

Ранее управляющая компания торгового центра пыталась взыскать более 47 миллионов рублей за аренду помещений магазинов Uniqlo. Позже эта сумма увеличилась до 65,9 миллионов рублей.

В итоге, согласно мировому соглашению, сеть Uniqlo должна будет выплатить 51,2 миллиона рублей представителям торгового центра.

Магазин японской сети Uniqlo закрылся в «Гринвиче» 21 марта 2022 года.

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