СКР проверяет ранее судимых жителей Вторчермета после пропажи 6-летнего Далера

Мальчика ищут третьи сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 28 июня, следователи проверяют всех подозрительных и ранее судимых граждан микрорайона Вторчермет в Екатеринбурге в надежде найти зацепку в деле об исчезновении 6-летнего Далера Бобиева. Об этом со ссылкой на источник переедет с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург».

28 июня следователи проверили квартиру мужчины на улице Зенитчиков. Однако ничего, чтобы указывало на причастность к исчезновению Далера, там не нашли.

- Это обычная практика. Проверяют всех: судимых, подозрительных. Пока подозреваемых по делу нет, - пояснил источник.

Отметим, что мальчика ищут сотни полицейских, волонтеров и местных жителей. Поиски идут уже третьи сутки, однако пока ребенка так и не нашли.

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