Истец попросила взыскать 158 тысяч рублей с ответчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге владельцы собак выплатили десятки тысяч рублей за нападение на шарпея. Инцидент произошел в парке «7 ключей». Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

Утром 18 сентября 2022 года на прогулку вышли несколько владельцев собак. Всего было три животных пород: шарпей, кане-корсо и лайка. В какой-то момент две собаки накинулись на шарпея. Они покусали его в спину и шею. После этого собаку доставили в ветеринарную клинику.

- Ольга Ш., владелица шарпея, обратилась к Татьяне Д., хозяйке кане-корсо, с требованием о возмещении ущерба. Женщина в ответ перевела на счет 865 рублей - половину понесенных расходов на ветеринара. Нести бремя ответственности целиком Татьяна отказалась, так как ее пес был не единственным обидчиком шарпея, - пояснили в суде.

Тогда хозяйка пострадавшего пса обратилась в Железнодорожный суд. Истец попросила взыскать 158 тысяч рублей с ответчика. Однако в связи с тем, что нападали два животных, к ответственности привлекли еще и хозяйку лайки. С них взыскали только 35 тысяч рублей, поскольку владелица шарпея сама была неосторожна.

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