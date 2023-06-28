Часть домов в Нижнем Тагиле подключат к газу бесплатно

В Нижнем Тагиле проводится газификация
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Часть частных домовладений в Нижнем Тагиле подключат к газоснабжению бесплатно по национальному проекту «Экология», который предусматривает снижение вредных выбросов в атмосферу. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.
Часть домов специалисты подключат к газу на льготных условиях, владельцам домов нужно будет оплатить только 10% от общей стоимости всех работ, остальное компенсируют за счет государства. Часть льготников подключат бесплатно.
За счет федеральных средств проводятся проектные работы, покупка и монтаж внутридомового оборудования, установка счетчиков и систем отопления, а также монтаж системы на земельном участке.
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