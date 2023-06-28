На ликвидацию нелегальных свалок в Каменске-Уральском потратят 4 млн рублей

С улиц города вывозят мусор каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском в 2023 году на ликвидацию незаконных свалок потратят 4 миллиона рублей, что в три раза больше суммы, выделенной на 2022 года. Об этом пишет портал KU66.RU.

В мэрии Каменска-Уральского отметили, что при соблюдении элементарных правил чистоты в городе деньги можно было бы направить на другие цели, например, ремонт тротуаров или посадку деревьев. Чиновники призвали горожан не мусорить в родном городе.

Яркий пример – крупная свалка в Синарском районе, которая растянулась от улицы Войкова до железнодорожного переезда. Пару лет назад отсюда уже вывозили мусор, однако за прошедшее время здесь снова накопились отходы.