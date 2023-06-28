Синоптики пообещали свердловчанам ливни и грозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигаются ливни и грозы. Об этом предупредили свердловчан синоптики.

- В четверг атмосферный фронт продолжит движение на юг и достигнет границы Свердловской и Челябинской областей. Теперь дожди и грозы пройдут уже по югу области, - рассказал в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» метеоролог Алексей Пулин. - Южнее фронт пройти не сможет и двинется обратно на север, уже как теплый. Этому также будет способствовать углубление циклона над европейской частью страны.

О ливнях, которые пройдут местами и возможных грозах также предупреждала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Вместе с осадками в регион придет жара. В четверг, 29 июня ожидается днем +20…+25 градусов, 30 июня +23…+28 градусов, 1 июля +23…+28 градусов, на юге +27…+32 градуса.

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