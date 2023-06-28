Кинопоказы будут проводить каждый день по несколько раз. Фото: пресс-служба парка Маяковского

В парке Маяковского откроется кинотеатр под открытым небом. На аллее разместят экран, на котором будут показывать фильмы разных жанров, в том числе романтические комедии, мелодрамы, советское кино и мультфильмы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе парка.

Кинотеатр будет работать с 1 июля по 20 августа. Сеансы будут проводить каждый день по несколько раз. По будням будут проходить два сеанса с 16:00, а в выходные на один сеанс больше.

Открытие кинотеатра пройдет 1 июля в 17:00. Фото: пресс-служба парка Маяковского

- Уютная атмосфера кинотеатра под открытым небом подходит и для встреч в большой компании, и для романтических свиданий, и для семейного пикника. Гости могут расположиться на шезлонгах, взять с собой плед, заказать доставку из кафе парка, запастись поп-корном и смотреть любимое кино, - отметили в парке Маяковского.

Открытие пройдет 1 июля в 17:00. В этот день горожане смогут поучаствовать в конкурсе, посетить лекции и насладиться фильмами.

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