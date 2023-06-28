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НовостиПроисшествия28 июня 2023 9:08

Житель Екатеринбурга решил разбогатеть на бирже и потерял почти 8 миллионов

Мужчина набрал кредитов и отдал их мошенникам
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина подарил мошенникам сумму, на которую мог купить новую квартиру

Мужчина подарил мошенникам сумму, на которую мог купить новую квартиру

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Екатеринбурга решил хорошо заработать на бирже, но вместо этого набрал кредитов и отдал огромную сумму мошенникам. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

50-летний техник одной из торгово-сервисных компаний увидел в интернете объявление о высоком заработке в торговой фирме. Мужчина зарегистрировался на сайте, после чего начал вносить на счет деньги.

Сначала горожанин перевел 100 тысяч рублей собственных сбережений, потом взял у знакомых сумму в 1,4 миллиона рублей, а потом 6,2 миллионов рублей, которые взял в кредит.

После этого счет мужчины заблокировали мошенники и потребовали за разблокировку миллион рублей. Но эта мера не помогла. После этого житель Екатеринбурга обратился в полицию.