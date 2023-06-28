В Свердловскую область вернулись лесные пожары

Причины возгорания - грозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снова действуют лесные пожары. Огонь охватил три гектара в регионе. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в областном Департаменте информационной политики.

Ранее на официальном сайте ФБУ «Авиалесоохраны» появились данные о действующих пожарах в области. По данным федерального агентства лесного хозяйства, сейчас в регионе активны два очага, их площадь достигает трех гектаров.

- На конец дня 27 июня в регионе шла ликвидация двух природных пожаров: в Гаринской районе на площади одного гектара, в Сосьвинском районе на площади 1,5 гектара. Оба возгорания связаны с грозами, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Департаменте информационной политики.

Напомним, что с 15 мая в регионе действует противопожарный режим. Он был введен губернатором Свердловской области Евгений Куйвашев. В связи с этим на территории региона действует ряд ограничений.

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