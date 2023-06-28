Клава Кока едет с бесплатным концертом в Новый Уренгой

Клава Кока едет в Новый Уренгой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Известная певица Клава Кока 1 июля выступит на праздновании Дня молодежи в Новом Уренгое. Она даст концерт на площадке «Навстречу креативу». На других площадках в этот день выступят Родион Газманов и Тима Акимов.
По данным издания «Ямал 1», праздник в Новом Уренгое состоится на восьми официальных площадках «Навстречу спорту», «Навстречу карьере», «Навстречу креативу», «навстречу знаниям», «Навстречу делу», «Навстречу добру» и «Навстречу новому». На каждой площадке проведут несколько мероприятий.
Отметим, что Клава Кока каждый год приезжает на Ямал на праздничные мероприятия.
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