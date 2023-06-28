В Екатеринбурге на пять часов задержали самолет до Сочи

Сейчас пассажирам рейса готовят резервный борт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на пять часов задержали самолет, который должен был отправиться в Сочи. Причиной задержки стала неисправность судна «Уральских авиалиний». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- При подготовке к вылету рейса U6-305 Екатеринбург-Сочи сработала индикация о неисправности. В данный момент выполняются процедуры по поиску неисправности, параллельно идут работы по подготовке резервного борта. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, - рассказали в «Уральских авиалиниях».

На сайте аэропорта есть информация о том, что самолет должен был вылететь еще в 7:45 утра. Однако на данный момент вылет планируют совершить только в 13:15.

Ранее, 25 июня, в Кольцово задержали два рейса. Самолеты до Сочи и Самары вылетели позже запланированного времени. Причиной задержки стало позднее прибытие самолетов.

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