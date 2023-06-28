Движение перекроют из-за строительства улицы и трамвайной линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение транспорта ограничат в Солнечном и на Уктусе. Об этом горожан предупредили в администрации города.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в мэрии.

Так, до 7 июля будет перекрыто движение по 2-й Новосибирской, от Чемпионов до дома № 68 по 2-й Новосибирской и с 8 по 23 июля по Чемпионов, от Лучистой до дома № 1 по Чемпионов. Здесь будет идти строительство трамвайной линии в Солнечный.

На Уктусе с 8 июля по 1 октября из-за строительства Рощинской рабочие ограничат движение транспорта по переулку Отпускников, от Якутской до Алтайской, вдоль дома № 48 по Рощинской.

Во время закрытия движения и сквозного проезда по Алтайской от Якутской будет организовано двустороннее движение по Яблоневой, Якутской и Алтайской.

Напомним, в Екатеринбурге десять автобусов поменяют маршрут. Изменения произойдут в связи со строительством трамвайной ветки на Серафимы Дерябиной.

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