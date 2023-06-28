В Каменске-Уральском открылся современный спортивный объект – Центр прогресса бокса

Фото: Атомстройкомплекс

Каменск-Уральский стал первым из шести муниципалитетов Свердловской области, где открылся современный спортивный объект для подготовки спортсменов в различных видах единоборств. Центр прогресса бокса «Витязь» площадью более 7 тыс. кв. метров построила ООО «СК «УКС Каменскстрой» (входит в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала – «Атомстройкомплекс»). В нем разместились залы для проведения тренировок и соревнований по различным видам единоборств, зрительские трибуны, а также тренажёрные зоны.

В торжественном открытии «Витязя» приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, Олимпийские чемпионы Алексей Поветкин и Мехонцев, чемпион мира Денис Лебедев.

- Каменск-Уральский – это одна из жемчужин в короне всего бокса в Свердловской области. Отсюда вышли прославленные чемпионы и, безусловно, я не могу сегодня не вспомнить настоящего корифея, подвижника бокса Александра Федоровича Николаева. Без таких людей, как он, развитие этого уникального, потрясающего вида спорта было бы серьезно затруднено, а может быть и невозможно, – сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Атомстройкомплекс

Новый центр развития спорта стал частью культурного кластера в Южном микрорайоне Каменска-Уральского, развитием которого на протяжении многих лет занимается «Атомстройкомплекс». Уральский застройщик возвел здесь несколько жилых домов, детский сад, школу «Аксиома» на 1275 мест, а также благоустроила сквер Молодежный. Новый спортивный объект ежедневно смогут посещать до 500 человек, он станет драйвером развития спорта не только в районе Южном, но во всем городе.

За качественно выполненную работу строителей поблагодарил глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов. Он отметил, что в существующих спортивных секциях города боксом уже занимается порядка 400 ребят, открытие «Витязя» даст новые возможности в подготовке спортсменов.

– Конструктивные особенности здания и необычная круглая форма потребовали индивидуального подхода как в организации строительства, так и в проведении отделочных работ и монтаже инженерных систем. Например, мы разработали особую схему доставки и монтажа 15-метровых железобетонных плит в тренировочных залах, - рассказал Максим Кузнецов, заместитель директора «СК «УКС Каменскстрой». – Нам удалось обеспечить своевременность не только выполнения всех строительных работ, но и поставку сложного специального оборудования. Заказчику передали полностью укомплектованный объект, в котором установлено и отлажено все оборудование вплоть до тренажеров и мультимедийных систем.