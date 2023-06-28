В Нижнем Тагиле воспитательницу детского сада обвинили в избиении малышей-инвалидов

В детском саду обвинения назвали слухами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле воспитательницу детского сада №20 обвинили в избиении детей-инвалидов. По мнению родителей, над двумя малышами издевались несколько месяцев, с июня 2022 года по февраль 2023 года. Они выдвинули версию, что педагог била одного ребенка плинтусом по спине, другого пинала по голове. Такое информацией поделился портал Е1.

- Как спать их укладывали - ужас. Подымается ребенок - его били, чтобы он не вставал [с кровати]. Я до этого пять лет работала в простом садике и никогда такого не видела. Этот мальчик лежал на полу, а воспитатель пинала его по голове и по телу. Нам стали объяснять, что иначе никак с этими детьми не справиться, - рассказала воспитательница, работавшая в садике.

Однако в самом детском садике №20 опровергли обвинения, назвав их слухами. «КП-Екатеринбург» пообщалась с представителем учреждения.

- Проводится проверка, никаких доказательств нашей вины нет. Воспитателя мы уволили еще в апреле. Все эти обвинения мы можем назвать слухами. Возможно, родители специально придумывают это. Мы не знаем, зачем это делают. Нашу вину никто не доказал, - отметили в садике.

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