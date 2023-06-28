Свердловские власти озвучили список предприятий, которым отдадут 20 миллионов

Проект поддержал Евгений Куйвашев
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Десять предприятий из Свердловской области получат больше 20 миллионов. Такие меры правительство приняло в связи со снижением производительности труда. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Средства будут выделены для компаний, чья выручка не превышает 400 миллионов в год. Реализацию проекта поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
- Ожидаемый эффект – рост производительности, прибыли, увеличение налогооблагаемой базы и дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней, - отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Участниками регионального проекта станут всего десять предприятий. В список попали: Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования, «Реиннольц», «Гидронт», «УЗДМ», «Гудвилл», «Уралтехфильтр - Инжиниринг», «Системы комфорта», «Лига» и научно-производственное предприятие «Детская восстановительная медицина». Всего таких компаний в области больше 200.
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