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НовостиНедвижимость28 июня 2023 7:02

В Екатеринбурге продают шикарную квартиру с хамамом

Просторное жилье стоит больше 50 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Квартира расположена в самом центре Екатеринбурга. Фото: АН Кулиговская и партнеры | Циан.ру

Квартира расположена в самом центре Екатеринбурга. Фото: АН Кулиговская и партнеры | Циан.ру

В центре Екатеринбурга продают шикарную пятикомнатную квартиру с хамамом за 51,2 миллиона рублей. Стоимость объект площадью 382,9 квадратных метра составляет 51,2 миллиона рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Просторная квартира располагается в кирпичном малоэтажном доме с охраняемой территорией по улице Мамина-Сибиряка, в районе Екатеринбургского зоопарка. Окна выходят на обе стороны, на этаже всего две квартиры, рядом развитая инфраструктура.

В квартире есть эркер. Фото: АН Кулиговская и партнеры | Циан.ру

В квартире есть эркер. Фото: АН Кулиговская и партнеры | Циан.ру

Продавец заявляет, что в квартире сделан качественный ремонт в классическом стиле, установлены кондиционеры и система вентиляции, а также теплые полы, системы водоочистки и видеонаблюдение.

В квартире есть холл, две спальни с гардеробными, гостиная с эркером, гостевой туалет и хамам.