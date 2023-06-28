В Екатеринбурге продают шикарную квартиру с хамамом

Квартира расположена в самом центре Екатеринбурга. Фото: АН Кулиговская и партнеры | Циан.ру

В центре Екатеринбурга продают шикарную пятикомнатную квартиру с хамамом за 51,2 миллиона рублей. Стоимость объект площадью 382,9 квадратных метра составляет 51,2 миллиона рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Просторная квартира располагается в кирпичном малоэтажном доме с охраняемой территорией по улице Мамина-Сибиряка, в районе Екатеринбургского зоопарка. Окна выходят на обе стороны, на этаже всего две квартиры, рядом развитая инфраструктура.

В квартире есть эркер. Фото: АН Кулиговская и партнеры | Циан.ру

Продавец заявляет, что в квартире сделан качественный ремонт в классическом стиле, установлены кондиционеры и система вентиляции, а также теплые полы, системы водоочистки и видеонаблюдение.

В квартире есть холл, две спальни с гардеробными, гостиная с эркером, гостевой туалет и хамам.