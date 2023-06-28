В Екатеринбурге приставы разыскивают 56-летнего мужчину

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы разыскивают 56-летнего Максима Косинова. Мужчина уклоняется от исполнения решения Верх-Исетского районного суда, который удовлетворил иск потерпевшей стороны и обязал его выплатить сумму нанесенного материального ущерба за производственный брак при строительстве частного жилого дома.

- По имеющейся информации, Косинов М.Ю. специализируется в сфере частного домостроения, в настоящее время может трудиться в неофициальном строительном секторе, скрывает свое место нахождения, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Отделом организации дознания рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта).

Приставы просят тех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, сообщить об этом в Межрайонное отделение по розыску должников по телефонам: 8 (343) 362 28 19, 8 977 189 64 56. Конфиденциальность гарантируется.

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