Выпускники екатеринбургских школ смогут учиться и работать по программе «Кадровый резерв» от «Синергии»

После окончания вуза участники проекта могут поступить в магистратуру, аспирантуру или освоить программу бизнес–образования MBA Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году ЕГЭ в Екатеринбурге сдавали более 6 тысяч одиннадцатиклассников. Теперь при выборе вуза ребята могут поступить на программу «Кадровый резерв» от Университета «Синергия». Проект дает возможность строить карьерный путь и получать опыт по специальности уже с первого курса.

Абитуриенты, прошедшие отбор на программу, будут одновременно учиться и работать, получать стипендию и зарплату. Также им предоставят бесплатное общежитие при вузе.

- По этой программе в Университете работают четыре факультета: управления, экономики, программирования и дизайна. Основное обучение студентов ориентировано на решение прикладных задач. Для дополнительного обучения проходят тренинги и мастер–классы, ребятам формируют навыки скорочтения, проводят тренировки памяти, развития личной эффективности и тайм–менеджмента. В качестве дипломной работы они готовят и защищают бизнес–план, — пояснил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Конкурс на программу «Кадровый резерв» составляет 50 человек на место. Чтобы обойти конкурентов, нужно пройти 3 этапа отбора: собеседование, онлайн–интервью и недельную «Школу лидерства». Однако при выборе претендентов будут оценивать не только результаты ЕГЭ, но и личностные качества.

После окончания вуза участники проекта могут поступить в магистратуру, аспирантуру или освоить программу бизнес–образования MBA. Также им будет легче трудоустроиться в крупную компанию, ведь к моменту выпуска у них уже будет опыт работы по специальности. Правда, по словам Вадима Лобова, почти 80% выпускников остаются работать в «Синергии».

- Я получил работу в кампусе «Синергии» в Дубае. Кто бы мог подумать, что я, обычный парень из региона, смогу трудоустроиться в другой стране в таком раннем возрасте. Эта программа стала для меня началом моей международной карьеры. Учиться и одновременно работать сложно, но оно того стоило, — рассказывает Илья Мельничук, выпускник проекта «Кадровый резерв», а теперь — коммерческий директор филиала Университета «Синергия» в Дубае.