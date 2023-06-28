Свердловский Роспотребнадзор заблокировал сайт с онлайн-тренировками

Мужчина отказался от услуги, но вернуть деньги не смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга обратился в Роспотребнадзор после того, как воспользовался услугами сайта с онлайн-тренировками. Он купил по акции доступ к нему, но потом не стал пользоваться сервисом и покупать программу и подписку полностью. Однако через неделю у него со счета все равно были списаны деньги. Тогда он отказался от услуги, но вернуть деньги не смог.

- Специалисты по защите прав потребителей установили, что на сайте https://muscle-ig.com отсутствует информация, которая бы позволила идентифицировать субъекта предпринимательской деятельности, что является нарушением п.1.1. ст.9 Закона РФ «О защите прав потребителей», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Сотрудниками Роспотребнадзора было подано заявление в суд о признании информации на сайте с онлайн-тренировками запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением суда заявление Роспотребнадзора было удовлетворено. Работа сервиса заблокирована.

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