Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге девятилетний мальчик попал под колеса Toyota Corolla. ДТП произошло днем 27 июня на Дорожной, 12. Сотрудниками полиции установлено, что ребенок направлялся в гости к другу, отпросившись у бабушки. Вместе с двумя товарищами они решил перебежать проезжую часть.
- Друзья успели перебежать дорогу, а пострадавший мальчик растерялся и после проезжающей мимо машины, выбежал прямо на автомобиль Toyota Corolla, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - Мать мальчика пояснить поведение ребенка не смогла. Беседы о соблюдении правил дорожного движения проводит с ребенком постоянно и ранее сын никогда не допускал нарушения ПДД.
Ребенка доставили в больницу с переломом ноги.
За рулем иномарки находилась 47-летняя женщина, имеющая стаж управления 12 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. Освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения показало, что она была трезва.
Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует родителям и законным представителям провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения.
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