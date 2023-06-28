Волонтеры расклеили больше 4 тысяч ориентировок на пропавшего 6-летнего мальчика

Волонтеры расширяют зону поиска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры расклеили больше 4 тысяч ориентировок на пропавшего 6-летнего Далера Бобиева, разыскиваемого с 26 июня. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». В том числе ориентировке разместили на «умных остановках» Екатеринбурга и на видеоэкране в парке Маяковского.

- За сегодняшний день в поисках Далера приняли участие порядка 200 человек. Выполнено свыше 60 задач. Постепенно расширяется зона поиска, сейчас добровольцы и сотрудники полиции осматривают и оклеивают ориентировками районы Уктус, Химмаш, Керамический, Елизавет, - рассказали волонтеры. - Пешие и автоэкипажи прошли и проехали уже порядка 500 километров.

Поиски ребенка продолжаются. На горячую линию отряда постоянно поступают свидетельства от неравнодушных людей, все они проверяются. Пока ни одно из них не подтвердилось.

Фото: «ЛизаАлерт»

Волонтеры просят помощи в поисках мальчика. Добровольцев ждут в штабе, который расположен в воинском Храме в честь Архангела Гавриила по адресу: ул. Симферопольская, д. 25а.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Далера сообщите ее по номеру 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.

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