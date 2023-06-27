Мальчик пропал утром 26 июня Фото: соцсети

Опекуна пропавшего в Екатеринбурге Далера Бобиева признали потерпевшей стороной. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила приемная мать мальчика Вероника Наумова.

- Я прошла полиграф, у меня обыскали дом. Я - потерпевшая сторона, а не подозреваемая, - пояснила Вероника Наумова.

Напомним, что Далер Бобиев покинул квартиру на Симферопольской, 21 утром 26 июня. Его местонахождение по-прежнему неизвестно. Поиски мальчика продолжаются и ночью. В эти минуты полицейские и волонтеры прочесывают Парк Камвольного комбината на Вторчермете.