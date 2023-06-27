В Екатеринбурге десять автобусов сменят маршруты

Свою схему движения поменяют автобусы под номерами 012, 019, 016, 05, 45, 58, 42, 46, 54 и 047 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге десять автобусов поменяют маршрут. Изменения произойдут в связи со строительством трамвайной ветки на Серафимы Дерябиной. Об этом сообщили в администрации города.

Свою схему движения поменяют автобусы под номерами 012, 019, 016, 05, 45, 58, 42, 46, 54 и 047. Все потому что движение по улице Серафимы Дерябиной и в районе ее пресечения с улицей Академика Бардина будет перекрыто. Ограничения будут сохраняться до 10 августа.

- Отметим, что запуск нового трамвайного маршрута позволит обеспечить доступность и комфорт перемещения горожан из Академического района и обратно, а также сохранить окружающую среду путем использования экологически чистого вида транспорта, - пояснили в мэрии.

Автобусы поменяют свои маршруты следующим образом:

Автобус № 012: Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная – Шаумяна – далее по маршруту;

Автобусы № 019 и № 016: Серафимы Дерябиной – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – далее по маршруту. При движении из центра: Репина – Заводская – Начдива Василева – Серафимы Дерябиной;

Автобусы №№ 05, 45, 58: Шаумяна – Серафимы Дерябиной – далее по маршруту;

Автобусы №№ 42, 46, 54: Ясная – Волгоградская – Белореченская – Шаумяна – Серафимы Дерябиной – далее по маршруту;

Автобус № 047: Амундсена – Академика Бардина – Громова.

Ранее мы писали о том, что улицу Серафимы Дерябиной перекроют в два этапа. Первый этап будет проходить с 1 по 15 июля. Второй будет проводиться с 5 июля по 1 августа.

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