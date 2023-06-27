Уральские таможенники задержали военную контрабанду

Свердловчанин не обладал лицензией на прибор. Фото: Уральское таможенное управление

Уральские таможенники смогли задержать военную контрабанду. Свердловчанин пытался отправить в Казахстан под видом сувенира перископический прибор, вывоз которого запрещен. За это уральцу грозит реальный срок. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили Уральском таможенном управлении.

Преступную схему удалось раскрыть сотрудникам Уральской оперативной таможни вместе с Управлением ФСБ России по Центральному военному округу. Они изъяли прибор. Он оказался исправен, производят прибор в интересах Минобороны.

- Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, устройство относится к продукции военного назначения. Приземный перископический прибор командира БМП предназначен для наблюдения за местностью из объектов бронетанковой техники в дневное время суток, - отметили в ведомстве.

Для вывоза военной продукции была необходима лицензия, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России. Ее продавец с Урала не имел. В связи с этим, на него возбудили уголовное дело. Теперь свердловчанину грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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