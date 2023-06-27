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НовостиНедвижимость27 июня 2023 13:15

В Каменске-Уральском на снос дома потратят больше 4 миллионов рублей

Чиновники ищут подрядчика, который выполнит работы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дом снесут за три месяца. Фото: сервис Яндекс.Карты

Дом снесут за три месяца. Фото: сервис Яндекс.Карты

Городской комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского ищет подрядчика, который займется сносом здания по адреса улица Репина, 13. Начальная стоимость контракта составляет 4 113 181,82 рублей.

По данным портала KU66.RU, заявки на участие в закупках принимаются в срок до 29 июня 2023 года, а 30 числа будет определен подрядчик, которому дадут на работы по сносу 90 дней. Финансировать снос здания будут из городского бюджета.

Двухэтажный жилой дом на Репина, 13 построен в 1962 году. Недавно его признали аварийным.

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