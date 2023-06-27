В Каменске-Уральском на снос дома потратят больше 4 миллионов рублей

Дом снесут за три месяца. Фото: сервис Яндекс.Карты

Городской комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского ищет подрядчика, который займется сносом здания по адреса улица Репина, 13. Начальная стоимость контракта составляет 4 113 181,82 рублей.

По данным портала KU66.RU, заявки на участие в закупках принимаются в срок до 29 июня 2023 года, а 30 числа будет определен подрядчик, которому дадут на работы по сносу 90 дней. Финансировать снос здания будут из городского бюджета.

Двухэтажный жилой дом на Репина, 13 построен в 1962 году. Недавно его признали аварийным.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru