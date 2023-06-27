В Нижнем Тагиле хозяйка выгуливает пса в подъезде дома

Пес донимает соседей. Фото: паблик Инцидент Нижний Тагил

Жители одного из многоквартирных домов в Нижнем Тагиле пожаловались на соседку, которая каждый день по три раза выгуливает своего питомца прямо в подъезде. Это вызывает большое недовольство окружающих. Об этом пишет издание Тагил.Лайф со ссылкой на паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Жители дома говорят, что собака справляет естественные потребности в доме, а на улицу выходит просто гулять без намордника и ошейника. Соседей пес не любит и проявляет к ним агрессию.

Пока жильцы не знают, кому жаловаться на эту проблему.

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