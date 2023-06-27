В «Мисс Екатеринбург - 2023» пожелали принять участие больше 300 девушек

4 июля состоится финальный отбор конкурсанток на «Мисс Екатеринбург» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Мисс Екатеринбург - 2023» захотели принять участие больше 300 девушек из Свердловской области. Всего организаторам конкурса поступило 317 заявок. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе мероприятия.

- По итогам собеседования по телефону 180 девушек получили приглашение на пре-кастинг, где будет подтверждаться достоверность данных из заявок. 4 июля состоится финальный отбор конкурсанток, - пояснили организаторы.

Однако участницами конкурса станут только 18 свердловчанок. Подготовка к «Мисс Екатеринбург» будет длиться полтора месяца. Все девушки будут заниматься сценическим мастерством, речью, дефиле, участием в культурных и благотворительных акциях, фотосъемках, а также подготовятся к финальному шоу. Победительница конкурса получит квартиру.

Финал конкурса пройдет 17 августа. Его проведут в Историческом сквере, посетить шоу смогут все желающие. Для них выступит группа «Банд'Эрос». А ведущим шоу будет комик Дмитрий Хрусталев.

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