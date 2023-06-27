Дума Верхней Салды утвердила нового мэра

Александр Маслов стал главой города. Фото: официальный сайт ГО

Дума Верхней Салды единогласно утвердила главой города Александр Маслова, который последние четыре месяца работал в статусе исполняющего обязанности мэра. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

- Я и мои коллеги всегда открыты для диалога, - заявил сразу после избрания Маслов.

Кандидатуру Маслова на выборах поддержали все 19 муниципальных депутатов, которые пришли на заседание. Соперница нынешнего главы Наталья Бутакова не получила не одного голоса.

Александр Маслов родился в Нижнем Тагиле. Ему 49 лет. Он работал тренером, директором спортивного комплекса «Гора Белая», спикером Думы Нижнего Тагила, а также заместителем министра Свердловской области.

На посту главы Верхней Салды Маслов сменил Игоря Сальникова, возглавившего Мотовилихинский район Перми.