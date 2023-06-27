В Екатеринбурге бизнесмена, подозреваемого в вымогательстве, отправили под домашний арест

Мужчину подозревают в вымогательстве и причинении тяжкого вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бизнесмена Артема Нефедова отправили под домашний арест. Мужчину подозревают в вымогательстве и причинении тяжкого вреда. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Железнодорожном районном суде.

- Следователем в Железнодорожный районный суд было подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В данном ходатайстве было отказано, и судьей была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания Нефедова Артема Юрьевича, - пояснили в суде.

Бизнесмен Нефедов является руководителем строительной компании, которая по государственному контракту реконструировала площадь Победы в Первоуральске. Заявление на мужчину написал его бывший сотрудник, он обвиняет бизнесмена в нападении.

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