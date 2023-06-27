На летний период СвЖД вводит дополнительную остановку на о.п. Крутиха для пригородных поездов Екатеринбург – Алапаевск

Пригородный поезд изменит расписание на лето. Фото: пресс-служба СвЖД

По просьбам жителей Свердловской области на летний период СвЖД вводит дополнительную остановку пригородным поездам сообщением Екатеринбург – Алапаевск. С 30 июня по 15 октября 2023 года они будут останавливаться на о.п. Крутиха (поселок Крутиха Режевского городского округа).

В связи с добавлением остановки с 30 июня по 15 октября незначительно изменится время прибытия и отправления пригородных поездов на маршруте:

- №6782/6781 Алапаевск – Екатеринбург отправление в 5:27 местного времени (по графику). Далее: Егоршино прибытие/отправление в 6:51-7:00 (раньше на 3 мин.), Красные Орлы в 7:16-7:17 (раньше на 3 мин.), Реж в 7:36-7:39 (раньше на 3 мин.), Стриганово в 7:49-7:50 (раньше на 3 мин.), Костоусово в 8:01-8:02 (раньше на 3 мин.), о. п. Крутиха в 8:14-8:15, прибытие в Екатеринбург в 10:06 (по графику);

- №6786/6785 Екатеринбург – Алапаевск отправление в 17:23 (по графику), о. п. Крутиха в 19:14-19:15, Стриганово в 19:33-19:34 (позже на 1 мин.), далее следует действующим расписанием, прибытие в Алапаевск в 22:29 (по графику).

При поездке с о.п. Крутиха, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания».