В Екатеринбурге 22-летний парень пропал на «Ночи музыки»

Фото: предоставлено подругой пропавшего Анастасией

В Екатеринбурге пропал 22-летний Георгий Герасимов. Он потерялся на фестивале «Ночь музыки» ночью 24 июня и до сих пор не вышел на связь. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала его подруга.

- В 00:10 где-то пошли с ним искать уборную. Я тащила его за руку. В какой-то момент я устала, отпустила его буквально на секунду и потеряла из виду. У меня плохое зрение. Больше мы с ним не виделись, и он не заходил ни в одну свою соцсеть, - рассказала Анастасия.

Девушка предположила, что у Георгия сел телефон. Родители парня обратились в полицию. Сейчас его ищут силовики и волонтеры «ЛизаАлерт».

Фото: предоставлено подругой пропавшего Анастасией

Молодой человек был одет в серую водолазку, синие джинсы, серые кеды и черную кепку. С собой него был черный рюкзак.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в УМВД Екатеринбурга.

Если вы знаете, где может находиться Георгий, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.

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