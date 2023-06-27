В первый же день работы Центра прошли соревнования – чемпионат УрФО по боксу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском открылся Центр прогресса бокса «Витязь». В торжественной церемонии принял участие губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Талисманом спортивного комплекса стала «золотая перчатка». На ней расписался глава области и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

- В ходе церемонии открытия губернатор Евгений Куйвашев отметил: таких центров бокса в Свердловской области может быть шесть – сейчас рассматривается возможность строительства спортобъекта и в Екатеринбурге, - пояснили в региональном правительстве.

В первый же день работы центра прошли соревнования – чемпионат УрФО по боксу. Он называется «Битва Урала». В состязаниях принимают участие мужчины в возрасте от 19 до 40 лет. Чемпионат продлится до 30 июня, в нем планируют принять участие больше 100 спортсменов.

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