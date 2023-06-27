Движение у храма ограничат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крестный ход, посвященный 105-й годовщине мученического подвига Царственных страстотерпцев, неизменно пройдет в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля. В связи с этим движение транспорта будет ограничено.

Крестный ход отправится от Архиерейского подворья Храма на Крови до Мужского монастыря на Ганиной Яме. Ограничение движения транспорта планируется 16 июля с 15:00 по улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского. В этот же день с 8:00 планируется запретить остановку и стоянку транспорта в том же месте.

17 июля с 02:30, во время хода, планируется оперативное закрытие движения транспорта. Однако в мэрии сообщают, что после прохождения крестного хода движение будет открываться.

– по улице Толмачева, от улицы Первомайской до проспекта Ленина;

– по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

– по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Токарей;

– по улице Токарей, от улицы Татищева до улицы Кирова;

– по улице Бебеля, от улицы Кирова до улицы Готвальда;

– по нечётной стороне улицы Халтурина, от улицы Готвальда до улицы Технической;

– по улице Технической от улицы Бебеля до улицы Решетской;

– по улице Решётской, от улицы Технической до улицы Леваневского;

– по улице Леваневского от улицы Решётской до автодороги в посёлок Шувакиш;

– по автодороге в посёлок Шувакиш от улицы Леваневского до улицы Зелёной;

– по улице Зелёной, от автодороги в посёлок Шувакиш до Первого проезда.