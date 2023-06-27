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НовостиОбщество27 июня 2023 10:24

Опекуны рассказали о родных родителях пропавшего 6-летнего мальчика

О местонахождении мальчика ничего не известно с 26 июня
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
К поиску подключаются новые группы волонтеров

К поиску подключаются новые группы волонтеров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские и волонтеры ищут шестилетнего мальчика. Напомним, что Далер Бобиев вышел из дома на Симферопольской и потерялся еще 26 июня. Как оказалось, биологическая мать мальчика живет в другом городе. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала опекун ребенка Вероника Наумова.

- Она живет в Верхних Сергах, ее зовут Ольга. Ее бывший муж в тюрьме. В 2018 году его осудили на семь лет за разбой в составе банды, - рассказала «КП-Екатеринбург» опекун Вероника.

Вероника забрала Далера Бобиева из дома малютки в возрасте двух лет. В семье шесть детей, из которых трое – приемные. Женщина хотела отказаться от ребенка.

- В настоящее время проводится полный комплекс поисковых-разыскных мероприятий малолетнего. Задействовано свыше 300 сотрудников полиции. Ведутся масштабные обширные поисковые мероприятия, - сообщает начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица.

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