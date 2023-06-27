Из-за ремонта путей временно изменится маршрут пяти трамваев в Екатеринбурге

Маршруты нескольких трамваев изменят в Екатеринбурга из-за ремонта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Движение трамваев по улице Технической в Екатеринбурге, от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 ключей», в обоих направлениях будет закрыто с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля.
Эти временные трудности связаны с проведением ремонта трамвайных путей.
Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, движение трамваев будет осуществляться по такой измененной схеме.
Трамвай № 12 курсировать не будет.
В Екатеринбурге меняется движение трамваев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге меняется движение трамваев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге меняется движение трамваев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге меняется движение трамваев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге меняется движение трамваев
Фото: Алексей БУЛАТОВ