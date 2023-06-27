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НовостиОбщество27 июня 2023 10:27

Из-за ремонта путей временно изменится маршрут пяти трамваев в Екатеринбурге

С 1 по 3 июля трамваи № 7, 10, 12, 13, 24 будут ездить по-другому
Анжелика УФИМЦЕВА
Маршруты нескольких трамваев изменят в Екатеринбурга из-за ремонта

Маршруты нескольких трамваев изменят в Екатеринбурга из-за ремонта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение трамваев по улице Технической в Екатеринбурге, от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 ключей», в обоих направлениях будет закрыто с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля.

Эти временные трудности связаны с проведением ремонта трамвайных путей.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, движение трамваев будет осуществляться по такой измененной схеме.

Трамвай № 12 курсировать не будет.

В Екатеринбурге меняется движение трамваев

В Екатеринбурге меняется движение трамваев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге меняется движение трамваев

В Екатеринбурге меняется движение трамваев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге меняется движение трамваев

В Екатеринбурге меняется движение трамваев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге меняется движение трамваев

В Екатеринбурге меняется движение трамваев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге меняется движение трамваев

В Екатеринбурге меняется движение трамваев

Фото: Алексей БУЛАТОВ