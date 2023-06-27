Начальник полиции Екатеринбурга проверил ход поисковых мероприятий. Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вторые сутки ищут пропавшего в 7 часов утра 26 июня 6-летнего Далера Бобиева. Ребенок ушел из квартиры дома самостоятельно, заявление о его пропаже подано в органы внутренних дел в понедельник в полдень.

В тот же день к поискам подключились 64 волонтера, а во вторник на место сбора волонтеров местные жители стали приходить с собаками, чтобы помочь в розыске ребенка.

Поисковые мероприятия продолжаются 27 июня Фото: Олег ГАЛИМОВ

В 14 часов представители отряда «ЛизаАлерт» сообщили «КП-Екатеринбург», что расширили географию поисков Далера Бобиева, так как за сутки он мог уйти куда угодно, также волонтеры опрашивают горожан. Также по улицам Вторчермета ездят автомобили полиции, которые через громкоговоритель оповещают о поисковых мероприятиях.

- Прошли сутки, за это время он мог уйти куда угодно, - рассказывают в поисковом отряде.

Местные жители подключились к поискам ребенка Фото: Олег ГАЛИМОВ

В третьем часу дня к дому по улице Симферопольская рядом с 32-м военным городком приехал начальник полиции Екатеринбурга Максим Метелица, чтобы лично ознакомиться с ходом поисков мальчика. Об этом с места событий сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».

Информацию о Далере Бобиеве можно передать по телефонам полиции 8 343 356 41 12 и 8 999 368 1461.

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