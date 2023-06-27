СКР проверил подвал дома на Вторчермете, где жил пропавший 6-летний мальчик

В подвале дома ничего не нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет проверил подвал дома на Вторчермете, в котором жил шестилетний пропавший Далер Бобиев. Силовиками заподозрили, что ребенка могли спрятать там. Об этом с места событий сообщает журналист «КП-Екатеринбург».

- Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения малолетнего ребенка, - сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, Следственный комитет провел проверку в жилище семьи, в которой жил ребенок. Однако ничего подозрительного пока найдено не было. К дому семьи приехал глава УМВД Максим Метелица.

Поисками мальчика, который ушел утром понедельника из дома, занимаются еще и волонтеры. К поискам ребенка подключились больше 60 человек. Искать Далера помогают даже поисковые собаки.

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