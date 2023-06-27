Отравившихся курсантов УрЮИ МВД стало больше

Еще несколько человек поступили в больницу за прошедшие сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге растет число отравившихся курсантов Уральского юридического института МВД. О первых случаях отравления курсантов стало известно 24 июня. В течение суток в приемное отделение инфекционной службы ГКБ №40 поступило 35 человек, а 25 июня обратилось еще 15 заболевших.

На сегодняшний день в стационаре ГКБ №40 Екатеринбурга на лечении находятся 53 курсанта УрЮИ МВД. К 12:00 сегодняшнего дня поступило еще 3 человека.

- В стационаре ГКБ №40 на лечении находятся 53 человека. В стационаре Верхнепышминской ЦГБ лечение проходят пять человек. Состояние большинства из них врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.

Несмотря на многочисленные проверки, организованные прокуратурой, причина массового отравления еще не выявлена.