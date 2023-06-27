Екатеринбуржец может отправиться в тюрьму за уличный грабеж

Молодой человек признался, что ограбил екатеринбурженку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга рискует оказаться в тюрьме за уличный грабеж. Парень украл телефон у 40-летней женщины. Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Ночью 24 июня в полицию поступило заявление о краже. Екатеринбурженка рассказала, что у нее из куртки вытащили телефон. Ситуация произошла рядом с домом на Фрунза, 104. Сумму ущерба женщина оценила в 6,6 тысяч рублей.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Полицейские на месте изъяли следы обуви предполагаемого злоумышленника, - рассказали в полиции.

Сотрудникам полиции удалось найти злоумышленника. Им оказался молодой человек, проживающий в Екатеринбурге. Ранее он не был судим. Парень признался в содеянном, он рассказал, что похищенный телефон он уже отдал.

На екатеринбуржца завели уголовное дело за грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас МВД проверяет молодого человека на причастность к другим преступлениям.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru