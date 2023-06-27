Фото: администрация Верхней Салды

Александр Маслов вступил в должность главы Верхней Салды. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Все присутствующие на заседании депутаты проголосовали за его кандидатуру.

- Спасибо народным избранникам за поддержку и слова напутствия, - отметил Алесандр Маслов. - Теперь, уже в новом статусе, вместе с командой администрации будем решать самые разные задачи для улучшения жизни салдинцев, активно работать во благо жителей города. Я и мои коллеги всегда открыты для диалога.

В конкурсе на должность главы Верхнесалдинского городского округа принимало участие два кандидата - и.о. главы Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов и начальник отдела экономического анализа и прогнозирования развития территорий администрации Горнозаводского управленческого округа Наталья Бутакова.

Александру Маслову 49 лет, он родился в Нижнем Тагиле, окончил Уральский государственный технический университет, Уральскую академию государственной службы и Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук.

До назначения на должность и. о. главы Верхнесалдинского городского округа работал генеральным директором Горнолыжного комплекса «Гора Белая», возглавлял гордуму Нижнего Тагила, трудился на посту замминистра физической культуры и спорта Свердловской области.

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