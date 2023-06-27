Все игрушки изъяли. Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

В Талице крупную партию игрушек сняли с продажи. Причиной тому стало отсутствие маркировки, упаковки и какой-либо информации на русском языке. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

- По результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в адрес ИП вынесено предостережение и выданы рекомендации, однако, ответа на них не последовало, - отметили в ведомстве.

В связи с этим Талицким отделом был подан иск в защиту неопределенного круга лиц. Камышлосвкой районный суд удовлетворил требования. А производитель игрушек согласился с ним. Нарушения устранили.

Ранее Уральская таможня конфисковала виниловую пластинку группы Nazareth. Причиной тому стало то, что альбом «Exercise» не был задекларирован. Свердловский меломан заказал посылку из Германии. Она состояла из 50 альбомов различных рок-групп, среди которых - Pink Floyd, Deep Purple, Queen, A-Ha, Status Quo и Zz Top.

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