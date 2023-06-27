Пес ведет себя агрессивно и ходит в туалет в подъезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила пожаловались на женщину, выгуливающую собаку в подъезде три раза в день. При этом она выпускает пса из квартиры без намордника и ошейника.

- Собака думает, что ходить в туалет надо именно в подъезде, а на улице просто гулять, - рассказала местная жительница группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - Как вы понимаете, стоит вонь и тянет в квартиру.

Хозяйка пса утверждает, что не может надеть на него ошейник, так как он вырывается. Жильцы предложили ей купить шлейку. На это она заявила, что не будет одевать ее, так как тащить собаку не в силах, и она рычит.

По словам жильцов, пес рычит и кидается на соседей-мужчин. Также они рассказали, что у бабушки-хозяйки пса есть внучка, но она ничего не помогает решить проблему.

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